台南市警5分局24日下午4時許在西門路1家養生館查獲半套色情交易，潘姓老翁30分鐘內快速完事遭逮正著，面對警員詢問「來這幹嘛？」大喇喇回嗆「來這就是要打XX啊，不然要幹嘛？」遭依社維法裁罰3000元，劉姓負責人及林姓女管理人遭依妨害風化送辦。

台南市警方25日在西門路破獲1間色情按摩養生館，以每50分鐘1600元代價提供半套色情按摩，店家已是在地老店。

警方24日傍晚前往埋伏，見到67歲潘姓老翁與33歲吳姓男子先後進入養生館，等候半小時衝入逮人，潘男已經完事並洗好澡準備付錢，遭警活逮，警方詢問「來這幹嘛？」他大方回問「來這就是要打XX啊，不然要幹嘛？」面對他的直言直語，警員一度不知如何應對。

警方當場查扣3萬餘元，監視器主機與潤滑液等證物，共逮獲2名男客、3名皆30餘歲的女服務生（其中1人為越南籍）與25歲負責人劉男、38歲管理人林女，劉男在每次交易抽500元媒介費用，2人依妨害風化罪嫌送辦，其餘依照社維法裁罰3000元。