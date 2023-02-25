「投手計時器」的出現，有效縮短以往冗長的比賽時間，卻也帶給部分投手困擾，紅雀牛棚好手蓋列戈斯（Giovanny Gallegos）是全大聯盟準備動作時間最慢的投手之一，為了適應投手計時器的存在，蓋列戈斯只能延後他的春訓首秀。

根據《Baseball Savant》數據，蓋列戈斯在壘上沒人的準備時間為25.8秒，與洋基投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）並列最慢，壘上有人則增加到30.8秒，僅次於最慢的簡森（Kenley Jansen，31.4秒）。大聯盟則是規定投手得在接到球的15秒內投球，若壘上有人則為20秒，蓋列戈斯2項數據都超出不少時間。

蓋列戈斯談到如何習慣新規則時表示：「我在家裡已經研究過了，但還是不同於在正式比賽執行，這是我首次體驗投球計時器，對我來說是很大的挑戰，幸好這沒有影響我的投球動作。」簡森先前也指出自己得多花時間適應新規則，在4強之前都不會隨著荷蘭征戰WBC（世界棒球經典賽）。

31歲的蓋列戈斯將代表墨西哥參加WBC，雖然大聯盟的新規則並不會帶到世界賽場上，但他計畫在WBC試著加快投球節奏，「我覺得這對每個球員來說都是新的東西，有人很難即時做出調整，但其實這只是如何掌控時間，以及知道何時該出手的問題。」