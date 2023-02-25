前立委郭正亮23日在《新聞大白話》節目披露，去年10月8日美國兵推，最後王牌就是炸台積電，撤出晶片工程師，不過目前美國是希望積電到美國投資。前立委蔡正元則分析，台積電如果不去的話，誰敢保證，美國不會炸毀台積電？北溪天然氣管被炸掉了！也沒人敢查！

郭正亮也提到，台積電高階工程師去美國，三年合約期滿，可能被英特爾挖角，台灣還要再補人過去。因此台積電會不會成為美國的人才訓練班？目前看起來是有可能。

郭正亮直言，台積電在美國屬於境外公司，台灣員工拿美國綠卡也不容易，但是如果到英特爾，一年就可以拿到綠卡。另外，英特爾的薪資是台灣台積電的3倍，美國台積電薪資是台灣的2倍，三年之後這些員工跳槽的英特爾的機率很高。

前立委蔡正元則表示，他贊成台積電去美國，並不是因為立場和民進黨相同。理由是如果不去的話，誰敢保證，美國不會炸毀台積電？炸毀台積電的說法也不是他說的，是2021年已提出來，兵推裡面就有了。

蔡正元舉例，美國要求德國不可以買俄羅斯的天然氣，但德國不聽還是買了，北溪天然氣管就被炸掉了！也沒人敢查！假設台積電哪一天火災，誰敢查？也沒人敢查。

蔡正元強調，救台積電的方法就是讓台積電出走！「沒辦法保護你，就好好去火坑賺錢！」