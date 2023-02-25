桃園市政府法務局消保官已於23日下午2時先至中壢店查核相關閉館程序及確認業者備妥充足之退費準備金額。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府法務局消保官已於23日下午2時先至中壢店查核相關閉館程序及確認業者備妥充足之退費準備金額。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

老字號健身房業者「極限健身中心」所屬中壢店及平鎮店，於2月23日下午3時同步於現場貼出公告，預定於4月1日停止營業，業者已備妥4100萬預備金，自3月1日起至3月31日止之期間內，有專人於分店現場受理退費。 目前極限健身中心在桃園尚留有南崁店持續營業中。

從桃園發跡、場館據點曾遍布六都的極限健身中心，2月23日上午先行以電話通報消保官，其所屬中壢店及平鎮店預定於2月23日下午於現場張貼公告，提前1個月預告消費者將於4月1日停止營業，並自3月1日起在兩間分店現場受理退費申請。

桃園市政府法務局消保官已於23日下午2時先至中壢店查核相關閉館程序及確認業者備妥充足之退費準備金額。業者當場說明，除於分店現場公告及於太平洋日報刊登分頁廣告外，亦會同步以簡訊方式通知所有會員，目前已備妥約4100萬元預備金供後續退費之用。

桃園市政府法務局消保官已請業者先行提出銀行存款帳戶餘額頁面、預收款履約保證信託契約書影本、定型化契約書、現場公告紙本等佐證資料，並要求業者終止契約時，須依相關法令與定型化契約應記載及不得記載事項規定辦理退費，且務必通知每位會員知悉閉館事實，俾利消費者辦理退費或及時使用服務。

消保官同時籲請消費者注意於業者公告期限前將服務使用完畢或辦理退費。若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向本府消費者服務中心提出申訴。

消保官指出，新冠肺炎疫情自2020年起襲捲全球至今，各行各業擋不住嚴峻的疫情衝擊，嚴重虧損倒閉者時有所聞。桃園市從111年下半年開始，陸續發生幾起指標案件，位於桃園區中正路上的「國際綜合運動館」於111年9月26日無預警停業，在停業前還於網路公告要求消費者耐心等待新店開幕，但消費者等來的卻是不負責任的老闆李順發落跑得無影無蹤，對於消保官協商通知開會的公文都如數退還，消費者除了無奈，也只有無奈，業者的態度真的很惡劣。

在112年1月上旬，桃園市私立英代語文短期補習班同樣無預警宣告結束營業，分班據點包含新北、桃園及新竹，造成上百位接受補習服務的消費者措手不及，更有111年12月底剛報名繳費的消費者表示難以置信。補習班負責人雖於最後一個營業日通報桃園市政府教育局，並持續配合善後，但迄今未提出任何實質賠償，只是兩手一攤，一副無能為力的態度，消費者等來的，仍然只有失望和無奈。