即將於3月開打的第5屆WBC世界棒球經典賽，今（25）日在新莊棒球場舉行為期4天、共6場的熱身賽，新北市長侯友宜也親自到場開球，僅用一球就精準投入捕手手套，展現好身手，讓現場氣氛嗨到最高點。
侯友宜表示，非常開心來到這邊和球迷一起為中華隊加油，他強調，身為中華隊資深球迷必須到場助陣。此外，預賽期間選在下個月11日，在府中雙城平臺辦理中華隊出戰荷蘭隊的直播派對，邀請無法到臺中洲際棒球場的人一起參加，全員集氣讓中華隊搶下前進東京巨蛋的8強門票。
新北市擁有完整的四級人才培育機制，擁有多間享譽全國的棒球名校，許多優秀選手都是新北出身，包括中華隊教練高志綱、隊長王威晨、陳冠宇等都是穀保家商球員。
世界棒球賽經典賽是棒球最高殿堂，這屆賽事共有20個國家隊參賽，包含中華隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利及巴拿馬隊的A組預賽將於3月8日至12日在臺中洲際棒球場開打，是全球第一場分組賽，分組前2名將晉級8強。
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