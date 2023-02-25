方語昕（右）告知懷孕消息，母親苗可麗（左）氣炸掐耳。（公視台語台提供）

方語昕「鬧出人命」一度引起家庭革命。（公視台語台提供）

楊銘威之前在《我的婆婆怎麼那麼可愛》合作黃姵嘉，在奇幻愛情台語劇《再見之後》變身對方最強學長兼公司最挺上司，默默喜歡並守護女方多年。最新一集楊銘威將用笑鬧語氣講出真心話，向對方告白。楊銘威談到這場告白戲，很心疼角色處境，「我要用一種半開玩笑的方式說出來，被拒絕也不尷尬。」

不過他自己倒是很不能認同這種做法，「不夠man，自以為默默守護，在演出的時候常常覺得難怪他會被當工具人，一點勇氣都沒有，這種通常到最後一定不是被選擇的那一個，因為男人不壞女人不愛啊！」戲外和方志友育有2子女的他笑稱，「我對愛情都是直球對決！」

此外，新一集揭曉黃姵嘉妹妹方語昕「鬧出人命」未婚懷孕，只能把男友帶回家面對，讓媽媽苗可麗氣到大罵，但刀子嘴豆腐心，苗可麗前秒還掐住女兒耳朵、要準女婿罰跪，下秒轉身就熬湯幫女兒進補。

爸爸伊正則是逼問女兒交往進度，想到女兒要嫁出去便愁眉苦臉、相當不捨。身為「女兒癡」的伊正超有共鳴，「女兒是父親前世的情人，當父親面對情敵的出現，當然一開始絕對是拿著放大鏡檢視！我想父親的特性大多是『不會說、只會做』，我只想說，爸爸是妳永遠的靠山，女兒啊...妳還有我！」

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》即將播出倒數第二集，每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。