金門地區今(25)日開始受到大陸冷氣團影響，下午再度颳起強烈東北季風，瞬間陣風更高達9級以上，迎風面的金沙鎮青嶼與官澳間道路有路樹遭強風吹襲連根拔起，同時壓斷電線桿橫躺路中阻礙交通，鎮公所獲報後立即通知相關單位前往搶修，幸未傷及人車。
金門氣象站表示，這幾天金門平均風速都有6級以上，陣風更可高達9級，入夜後陣風還有可能更強勁，呼籲民眾出門時多注意安全，留意招牌、枯木、樹枝類的掉落物砸傷；而風速增強的同時，溫度也會有明顯的下降，請大家務必做好保暖事宜。
金門地區今(25)日開始受到大陸冷氣團影響，下午再度颳起強烈東北季風，瞬間陣風更高達9級以上，迎風面的金沙鎮青嶼與官澳間道路有路樹遭強風吹襲連根拔起，同時壓斷電線桿橫躺路中阻礙交通，鎮公所獲報後立即通知相關單位前往搶修，幸未傷及人車。
金門氣象站表示，這幾天金門平均風速都有6級以上，陣風更可高達9級，入夜後陣風還有可能更強勁，呼籲民眾出門時多注意安全，留意招牌、枯木、樹枝類的掉落物砸傷；而風速增強的同時，溫度也會有明顯的下降，請大家務必做好保暖事宜。
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