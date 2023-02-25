被封為美術界的「四館王」（四冠王），歷任高雄市立美術館、台北市立美術館、國立台灣美術館和台北當代藝術館館長的黃才郎，長年致力於藝術行政與教育推展工作，他自身的藝術創作也未曾中斷，25日其作品展《纏綿》於國父紀念館博愛藝廊開展，文化界眾星拱月，多位主委、院長、館長出席。

包括前文建會主委申學庸、邱坤良、前教育部長吳清基、現任故宮博物院院長蕭宗煌、國美館館長廖仁義、國父紀念館館長王蘭生，台南市美術館董事長蘇憲法，以及藝術家郭英聲、莊普等名家，均出席《纏綿》的開幕式。作國父紀念館館長王蘭生表示，自己從在文建會服務時便時有機會與黃才郎相遇「他冷眼看世界且有獨到見解的身影，一如其自畫像」。

邱坤良指出，黃才郎一直以來走藝術行政的路，有時不免感慨若他走創作的路亦會成就不同，但「若沒有他，四館和台灣的藝術教育也會差很多」，如今樂見他並未放棄創作，且作品貼近生活而動人。文化部政務次長王時思也表示如今是把黃才郎「還給了藝術創作」，在國父紀念館開展的《纏綿》只會是第一站。

故宮院長蕭宗煌表示自己初入公職的第一個師父便是黃才郎，「至今受益最大的是，只要人生中有解不開的難題就去黃家，一聊就聊到三更半夜」他也表示，由黃才郎歷任四館館長，到其個展眾星雲集，不難看出他與藝術界的互動，一直以來受到大家的信任與愛戴。國美館館長廖仁義也指出，黃才郎是國美館歷來在位最久的館長，建立起硬體與制度基礎，接下來個展移師國美館，也將因應增加文獻展內容。

策展人劉永仁指出，由黃才廊繪畫題材及內容，可發現他獨衷花卉、蔬果，視覺脈絡上則是黑白虛實、濃郁優雅間自有其趣。「纏綿為題，有其人生寫照，也是他對視覺藝術創新的探討」。

此次展出作品包括風景、人物、靜物、素描、水彩等近百件作品，黃才郎自言從兒時拿到畫具開始至今，生活中的享受與習慣都離不開繪畫。此次展出了他的第一幅作品《佳里教堂》，見證著創作至今不忘初衷，對美術的纏綿之愛。