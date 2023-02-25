228連假親子樂何處去？新北市玩具銀行在板橋大遠百後棟大樓玩聚窩推出「木育大會」，除了得獎木育作品，還有木球池與恐龍遊具等供親子共享木頭的溫潤質感，每週日、三、六上下午各2個時段，採線上預約及現場報名，需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒，相關資訊請上玩具銀行及臉書粉絲專頁查詢。

社會局綜合企劃科長陳佳琪表示，為推廣木育玩具，玩具銀行從110年開始舉辦木育大會，邀請全台手作木頭玩具的高手參賽，111年因疫情嚴峻停辦，今年恢復舉辦，並將部分得獎作品轉為闖關遊戲，在疫情口罩解封，加上228連假，原來線上報名150名秒殺，現場開放50名亦爆滿，不僅父母、還有阿公阿嬤帶孩子來共浴木育玩具。

台灣玩具圖書館協會督導余良玲表示，協會從木育玩具創作競賽34件得獎作品中，挑選出10件成為闖關遊戲素材，由創作者親臨現場帶著親子們體驗，現場不時傳出孩子驚呼連連的笑聲。

永和網溪國小鄭涵予、林牧懷、陳映羽和楊承穎四位學生，在老師鄭志川的指導下，以戰鬥陀螺為發想，用木材設計「炫出花火」，同學在現場教小朋友如何旋轉操作，在木盤裡拚出高下。

連續兩屆獲得高中職組第一名的師大附中國中部兄妹檔龔振宇、龔子媛，創作出「創意幾何拼貼樂」，讓小朋友利用不同顏色的木片拼貼出各式美麗的馬賽克圖案。

來自台南陽明高職的黃映淳，從小喜歡木頭玩具，在校參加木工社團，她用原木創作「月圓」，她說因為南漂，在中秋節時想到月圓人團圓，因此以月亮造型創出疊疊樂，讓親子共玩時增進情感。

木育大會還邀請到臺大森林學系的「高材森」青年團隊，運用猜謎問答引導認識樹木的一生。青年學生說，適度的疏林和多用木製品，可以幫助森林減碳。