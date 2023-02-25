俄烏戰爭標誌周年，中國動向備受關注。根據美方掌握情資，中國正考慮向莫斯科提供無人機和彈藥用於烏克蘭戰場，與美國國務卿布林肯日前說法相符。知情人士透露，北京似乎尚未做出最終決定，但中俄正就設備的價格與規模磋商。不過，美國總統拜登24日指出，迄今未有證據顯示北京將提供俄軍致命武器。拜登說，他去年與中國國家主席習近平對話時表明，戰爭爆發後有600間美企從俄國撤資，北京若決定援俄，將面臨同樣後果。

德國權威媒體《明鏡周刊》（Der Spiegel）率先披露中國可能提供俄國無人機。美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟悉相關情報的人士指出，俄國全面入侵烏克蘭以來，莫斯科一再要求中國提供無人機和彈藥，北京領導層為此在過去數月積極討論。根據美方近幾周蒐集的情資顯示，中國如今傾向提供援助。知情人士說，美官員未詳述哪些情報表明北京態度出現變化，但高層關切的地步，已促使美方在過去一周積極分享資訊給盟友。白宮國家安全會議和國務院對此拒絕置評。

布林肯上周在德國慕尼黑安全會議場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，他在會後告訴媒體，美方相信中國正考慮「提供致命的援助」支持俄國侵烏，並公開告誡北京，武器彈藥援俄將「對我們的關係帶來嚴重問題」。《華爾街日報》此前報導，按西方官員說法，北京未來支持莫斯科的方式，可能將迥異於過去一年透過中企提供的軍民兩用物品。

然而，拜登24日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時說：「我不預期——我們還沒看到，但我不預期中國會採取重大舉措向俄國提供武器。」他表示，去年夏天他在與習近平的談話中，已明確點出軍援俄國的影響。他當時告訴習近平，俄國入侵烏克蘭後，在沒有政府推動的情況下，600家美企從俄國全面撤離，「如果你以同樣的暴行來支持正在發生的暴行，你將遭遇同樣後果。」

美國和其盟友上周開始公開警告，稱中國可能軍援俄國，試圖藉以嚇阻北京採取進一步行動。拜登向ABC強調，若北京「越線」向俄提供武器，美方會「有所回應」。他說：「這條線一體適用，換句話說，我們將對任何越線的人祭出嚴厲制裁。」