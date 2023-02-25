新生兒因為黃疸需住院照光時，年輕父母常覺得焦慮不捨；其實新生兒黃疸很常見，家長不必太過擔憂，不過如果黃疸超過2周，或是排便持續呈現灰白色時，有可能是「膽汁鬱積症」，建議盡早就醫診療。

目前支援南投醫院的三軍總醫院小兒科醫師江哲銘指出，黃疸是新生兒常見的生理現象，主要是紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成，表現的症狀是皮膚變黃；每位新生兒都會經歷這個過程，然後慢慢消退，黃疸的膽紅素，具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒有益。

江哲銘表示，造成新生兒黃疸原因很多，2周左右自然消退，多為生理性黃疸；如果膽紅素數值達照光標準，建議住院接受照光治療。如果紅血球破壞過多，或是膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸。

江哲銘表示，依照兒科醫學會專家共識，評估新生兒延長性黃疸是否為肝膽疾病，除了追蹤大便顏色，建議需抽血檢測膽紅素數值，以便進一步確診與治療。

新生兒膽汁鬱積有很多原因，包含膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群、先天性代謝疾患等都可能。 膽道閉鎖疾病於60天內診斷，並接受葛西手術後，膽汁順利排出的機會較高，相較於60天後手術有較好的預後。

台灣每20萬新生兒中，大約有30-40人會罹患膽道閉鎖，後續有可能進展成肝硬化，甚至需要換肝。目前膽道閉鎖疾病在台灣已被歸類為罕病，發生原因醫學上至今無法完全明瞭，可能是產前感染、胚胎發育異常或其他因素引起。