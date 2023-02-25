米可白飾演的「千佳」為愛委曲求全，不斷隱忍內心的情緒。（公視、禾豐製作提供）

楊子儀（前）告白安心亞（後）遭拒，深陷苦戀。（公視、禾豐製作提供）

安心亞、楊子儀、米可白在公視時代劇《牛車來去》因為「借腹生子」上演三角戀。最新劇情楊子儀飾演的博文從南洋歸來，見到安心亞飾演的阿春後，一股腦地將思念的心情傾洩而出，上演浪漫唯美的「草咚」吻戲。楊子儀表示拍攝現場一點都不浪漫，因為要從站立狀態將阿春撲向草地，他的左手為了護住安心亞，不小心挫傷扭到，「加上當天天氣很熱、蚊蟲很多，連心亞都忍不住問我為什麼要選這裡，我開玩笑叫她去問導演。」

安心亞回想起：「那裡其實是看起來像草地的荒郊野外，環境滿艱辛的，當天陽光特別大，要一直忍著強光想翻白眼的衝動，是用克難的心情拍唯美的戲。」而由米可白飾演的正宮千佳，夜裡聽到博文喊阿春的名字，氣得出手揮打博文，這一幕令楊子儀記憶猶新：「老實說被打得滿痛的，我還猜想米米是不是有斷掌，而且在『阿春事件』發生後，米米在戲外也不太理我了。」

米可白聞言後笑回：「我哪有！博文每天都在喊阿春，千佳隱忍了這麼久，能不抓狂嗎？」米可白也坦言其實不太會跟人吵架，這場戲是嘴上要吵架，手還要動手打人，當下詮釋的心情，除了生氣，更是傷心。