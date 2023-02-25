民眾黨立委陳琬惠24日再爆料，時任台南市新聞及國際關係處處長的陳宗彥，在2013年12月16日向業者報告喬事進度的對話截圖，他回覆業者王孝瑋「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，隨後對方回覆「知道了，謝謝」。國民黨台北市議員游淑慧表示，涉及那麼多局處，事情很大條。

游淑慧今(25日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，這一件事情已經不是只有陳宗彥一個人，因為涉及那麼多局處，事情很大條了。

游淑慧接著表示，如果對方關說的是民政局相關業務，陳宗彥自己的業務去放水、接受性招待，那是他個人官箴敗壞問題，但涉及那麼多局處，就是集體的問題了。

游淑慧認為，陳宗彥身為一個局長，不可能打電話給經發局、消防局的承辦人員，他連承辦人員是誰都不知道，他應是直接打給工務局長、消防局長、經發局長，告訴他們，有一個案子到他們局裡面，跟下面講一下趕快處理，因為他也只是認識這幾個局長。

游淑慧接著點出，這幾個局長全部都是賴清德的心腹，尤其工務局、消防局、經發局等這三局是每個縣市政府的重中之重，管產業、消防、都市計畫、建照使照。

游淑慧表示，到底是誰給陳宗彥民政局局長的職務，民政局的權力很小、預算很少，她質疑，這樣一個民政局長，顯然是賴清德的白手套，幫賴清德處理樁腳的事情；其他三局長則扮演的，是共犯角色、還是他們都認為陳宗彥代表賴清德，所以他們要配合辦理，這才是監察院或是檢調要重啟調查的重點。