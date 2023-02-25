一名42歲的男網友今（25）日在臉書發文表示，自己想在機捷A7附近買間房子，除了房貸之外，還會額外申請「信貸」200萬，並詢問該計畫是否妥當。結果網友一看到他要拿信貸購屋立刻勸阻，並指出這種借貸方式只會把自己壓垮。

原PO在臉書社群《買房知識家》提到，因為最近要結婚了，這次是第一次購屋，目標為桃園龜山A7附近的二房預售屋。此外，他還詳細PO出個人的經濟狀況，年薪140萬，有穩定40萬業外收入；另外之前為了幫家裡還債，所以沒存到什麼錢，存款僅有100萬。

該網友分享自己的經濟情況跟購屋目標。（圖／翻攝自買房知識家）

原PO想要購買的房子，包含車位總共1097萬。他打算申請一筆200萬的信貸，來付購屋款的前面20%，「等交屋申請房貸時，使用寬限期2至3年，並在這段時間內先還掉信貸，之後就只需要繳房貸。」

但沒想到這個看似完善的買房計畫卻在臉書上掀起軒然大波，不少網友示警，「建議還是先別買房，除非長輩有人幫忙」、「信貸在辦房貸的時侯會扣額度，因為銀行會查金流」、「感覺你年薪很高，不一定要去信貸」、「槓桿開太大」、「這樣買房會不會太勉強了？買房最好不要依賴著低利率、高貸款成數和長天期的貸款年限去買房，除非你的工作是相當穩定的軍公教人員」、「就貸款點表面看起來尚理想，整體評估說太勉強都客氣了」。