許多人想要求財富、求事業，都會去祭拜新北市中和烘爐地的土地公，該地不僅香火鼎盛，更廣為人知的是從山腳爬上去總共有452個階梯，相當考驗信徒的體力，近日卻有命理師聲稱有存款10億元，要捐獻給烘爐地蓋電動手扶梯。對此，烘爐地臉書粉專回應，並未接獲任何消息，且礙於法規限制，烘爐地根本不可能裝設電動手扶梯。

臉書粉專《烘爐地南山福德宮》昨日發文指出，近日出現名為「張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師」的帳號，發文宣稱有捐贈電動手扶梯給烘爐地，且明年將開始發包，直說：「存了好久好久的錢終於要開始動工了」，以後信徒再也不用辛苦爬樓梯，還稱南山福德宮即將成為全台第一座有電扶梯的廟宇。

對此，烘爐地提出6點說明，首先，該帳號與帳號持有者和南山福德宮無任何關係，且也從未接獲有人捐贈電動手扶梯的消息，更沒有相關工程發包、動工的計劃，強調從未委託任何人、任何團體幫忙募款，「上述帳號無權代表南山福德宮做任何宣言」，最後，有觀南山福德宮的任何消息，只會發布在其臉書粉專及官方網站上。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「謝謝說明，免得有人被詐騙捐款」、「用這種方式來宣傳自己，人在做，神在看」、「應該很多人上當被騙了」、「詐騙，去烘爐地怎麼可以不爬樓梯」、「我都笑了，既然還是有人信了」、「下次還是繼續爬樓梯」。

根據《三立新聞網》報導指出，被提及需要捐款的的命理工作室表示，20多年來都一直有個心願，想要捐電扶梯給烘爐地，且信徒也都知道，目前工作室也為此累積近10億存款，預計明年招標，其他事情不願多談。

而究竟烘爐地是否有機會裝設電扶梯，官方也在留言處坦言：「山坡地因法規無法通過建築執照申請，委員會多年前已努力過了」。