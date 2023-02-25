大量在海外的大陸人選擇搭乘票價相對便宜的華航、長榮航班在桃園機場轉機，順便在機場免稅店血拚台灣特產。（圖：昇恆昌）

是否開放陸客赴台旅遊，兩岸都在等對方先釋出善意，雙方為此僵持不下。在紐約工作的大陸人士Bella提醒，其實台灣政府忘了，除了居住在中國大陸的大陸人，還有一大群在歐美永久居留、工作、唸書的大陸人，疫情之後其實也很想赴台旅遊，「何不先開放這些大陸人赴台觀光？」

Bella表示，現在從歐美等國家返回中國大陸，直航航班數量有限、機票價格昂貴，台灣自去年10月22日開放陸客可從桃機中轉回大陸後，大量在海外的大陸人選擇搭乘票價相對便宜的華航、長榮航班在桃園機場轉機。

Bella以自己的經驗為例，2月上旬搭乘長榮班機自紐約回北京，她觀察到，機上除了台灣旅客、東南亞旅客外，大陸旅客至少佔了四成，很多人都希望「如果在台灣中轉時能順便入境旅遊幾天該有多好！」但現在受限台灣陸委會和移民署尚未開放，只能在過境桃機時在免稅店大買特買台灣特產。

Bella說，看到很多大陸旅客手提大包小包的免稅品登上飛往北京的航班，「如果我們這些大陸旅客能入境台灣旅遊觀光，既滿足了赴台遊的心願，也能促進台灣的觀光旅遊零售行業發展，這絕對是龐大的商機，何樂而不為？」

Bella進一步說，她理解蔡政府對陸客總是存著防備心理，動輒抬出國安大旗，「防火防盜防陸客」，「但是我們這些在歐美國家拿到永久居留權、長期工作簽證或是唸書的陸客，不管是財力或是國安疑慮，總是比較小吧？先從我們這類陸客開放，增加交流，不是很好嗎？」

Bella解釋，從赴台手續上來說，在海外的大陸人要赴台，程序上也方便的多。在疫情之前，只要上移民署網站申請即可，通過後，列印赴台許可文件即可到台灣旅遊。而在大陸的陸客想赴台遊，程序很複雜，以個人自由行為例，要先到公安局出入境管理處申請入台證和Ｇ簽注，並向台灣移民署申請大陸人民往來台灣通行證，再提供財力證明等文件請大陸旅行社代辦手續。「現在疫情之後各國都在拚觀光，台灣也不例外，為何沒想到爭取海外陸客赴台呢？」

Bella表示，現在大陸的國際直飛航班雖在緩慢增加中，但運力仍然有限。疫情之前，北京可直飛紐約，但現在以國航為例，北京飛往美洲只剩下美國洛杉磯、加拿大溫哥華2個航點，當地華人要回大陸一趟很不方便。

Bella表示，還好台灣從去年10月22日起開放中轉，大量身在歐美的陸客選擇搭乘華航、長榮的班機在桃園轉機回大陸探親。「現在爭取海外陸客赴台觀光的形勢對台灣非常有利，但估計窗口期也非常有限，一旦隨著大陸的國際直飛航班逐漸恢復，誰還會多花時間在桃園轉機？」