佛羅里達州棕梠海岸馬坦薩斯高中（Matanzas High School）發生一起暴力事件，一名身高約198公分重約122公斤的學生，因爲在課堂上被一名女教師沒收了他的任天堂Switch遊戲主機，憤而在學校內痛毆該名女教師，將她打成昏迷。
據《紐約郵報》（New York Post）24日報導，公布的監視器畫面中，這名情緒激動的17歲學生衝向這名女老師，她在被衝撞前的一瞬間轉身，就看到攻擊者衝撞過來，接著被推倒在地。
隨後在棕梠海岸馬坦薩斯高中（Matanzas High School）高中內多次踐踏這位失去知覺的老師，還用拳頭猛擊她15次。幾名目睹這起殘暴襲擊的員工迅速衝了過來，將男學生從老師身上拉開。
當地警員趕到現場時，發現老師已經失去意識，而且身上還有滲血，隨後這名老師被送往當地醫院救治。警方在聲明中表示：「學生表示，他對受害者感到不滿，因為她在上課期間沒收了他的任天堂 Switch遊戲機。」
這名激動的學生居住在一所團體家屋（Group Home）中，當時一直向老師吐口水，並告訴警察他回到學校時要殺死老師在接受警方審問時，這名少年多次詢問警官他何時可以獲釋，當他沒有得到他想要的答案時，開始踢桌子並變得暴力。
佛州瓦路西亞郡（Volusia County）郡長斯特利（Rick Staly）在聲明中表示:「這名學生的行為絕對可怕，完全沒有必要。我們希望受害者能在精神和身體上從這起事件中恢復過來。」該名少年已被移交至少年司法部門，並被控犯有嚴重傷害罪。
瓦路西亞郡學校官員發表聲明:「我們非常重視學生和教職員的安全和保障，我們將繼續全力與當地當局合作調查此事。」
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