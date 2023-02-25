佛羅里達州棕梠海岸馬坦薩斯高中（Matanzas High School）發生一起暴力事件，一名身高約198公分重約122公斤的學生，因爲在課堂上被一名女教師沒收了他的任天堂Switch遊戲主機，憤而在學校內痛毆該名女教師，將她打成昏迷。

JUST IN: 6’6” 270 pound black male student attacks a white teacher at Matanzas High School for taking away his Nintendo Switch during class...



Video reveals the unconscious woman being brutally assaulted and struck in the head roughly 15 times. pic.twitter.com/pZAJzhaykv — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) February 24, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）24日報導，公布的監視器畫面中，這名情緒激動的17歲學生衝向這名女老師，她在被衝撞前的一瞬間轉身，就看到攻擊者衝撞過來，接著被推倒在地。

隨後在棕梠海岸馬坦薩斯高中（Matanzas High School）高中內多次踐踏這位失去知覺的老師，還用拳頭猛擊她15次。幾名目睹這起殘暴襲擊的員工迅速衝了過來，將男學生從老師身上拉開。

當地警員趕到現場時，發現老師已經失去意識，而且身上還有滲血，隨後這名老師被送往當地醫院救治。警方在聲明中表示：「學生表示，他對受害者感到不滿，因為她在上課期間沒收了他的任天堂 Switch遊戲機。」

這名激動的學生居住在一所團體家屋（Group Home）中，當時一直向老師吐口水，並告訴警察他回到學校時要殺死老師在接受警方審問時，這名少年多次詢問警官他何時可以獲釋，當他沒有得到他想要的答案時，開始踢桌子並變得暴力。

佛州瓦路西亞郡（Volusia County）郡長斯特利（Rick Staly）在聲明中表示:「這名學生的行為絕對可怕，完全沒有必要。我們希望受害者能在精神和身體上從這起事件中恢復過來。」該名少年已被移交至少年司法部門，並被控犯有嚴重傷害罪。

瓦路西亞郡學校官員發表聲明:「我們非常重視學生和教職員的安全和保障，我們將繼續全力與當地當局合作調查此事。」