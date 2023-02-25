大陸女星張嘉倪因演活《延禧攻略》中的最美妃子順嬪，讓她再創事業巔峰，但去（2022）年高富帥老公買超（買鏡宇）被拍到搞外遇，兩人7年婚姻出現危機。而張嘉倪爆出婚變後，外貌也被黑粉酸不再美麗，近日她私下逛街模樣被捕獲，上衣背面大挖空露白皙美背，婀娜多姿身形辣暈全網。

張嘉倪在買超爆出婚外情後，把重心全放在工作上，除了忙著拍戲，還會出席各種時尚活動，儘管狀態維持很好，仍遭一些黑粉質疑美貌不如以往，事業開始走下坡的謠言；張嘉倪對於這些批評完全不在意，總是美美現身各大活動，自信地展現她的美。

張嘉倪被路人巧遇，發現她私下打扮超辣。（圖／摘自微博）

日前有路人逛街遇到張嘉倪，發現她私下打扮辣到不行，將女人味長髮紮起，穿著套頭針織上衣搭配牛仔褲，轉過身才發現背後大挖空，白皙美背全被看光，還小露蠻腰，完全就是個辣妹；網友看了都驚呼，「連私底下都美得不可思議」、「狀態太絕了，真女強人」。

張嘉倪前夫買超去年11月被爆出偷吃，帶美女上酒店，親密互動全被拍下，他也遭到網友撻伐，因為過去兩人常在螢光幕前曬恩愛；事發當天張嘉倪在微博對買超出軌做回應，霸氣留下6字「愛得起，放得下」，讓粉絲都非常心疼。