不少人在戶外找公共廁所時，有可能會遇到上一位民眾「沒有沖馬桶」的狀況，將排泄物遺留在馬桶內；原PO便遇到這樣的狀況，但是，她遇到的排泄物有如「竹筍般大小」由粗到細，讓她不知道該怎麼辦，上網求救，而網友看完之後感到不可思議，驚嘆「這牛拉的屎，你走錯廁所了」、「離譜！粗成這樣」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，原PO急忙找廁所，疑似在公共廁所看見馬桶中的排泄物有如「竹筍般」的大小由粗到細，怎麼沖水都沖不掉，讓她無奈在貼文寫下「上廁所遇到這種的該怎麼辦...」。

正妹疑似在公共廁所遇到「竹筍Size大的黃金」，讓她不知該怎麼將排泄物沖掉。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「糟糕！是世界奇觀」、「這個菊花會撕裂傷吧！真的是個狠人」、「離譜！粗成這樣」、「這是大象肛門，大的賽嗎？」、「這是竹筍吧」、「這感覺在肚子裡面塞一陣子，恭喜他解脫了」、「來看三角錐造型黃金」、「幸好放出來了，不然要送急診了，嚴重便秘」、「這牛拉的屎，你走錯廁所了」。

不過也有網友提供意見給原PO，「巨人拉的？拿夾子切斷好了」、「拿根竹筷子把它搗爛，再慢慢沖掉」、「先用手捏碎不要直接沖會阻塞」。