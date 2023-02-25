一名多明尼加男子去年12月在海邊修船時意外漂向茫茫大海，撐了24天幸運生還，期間僅以番茄醬、大蒜粉、高湯塊充飢。番茄醬大廠亨氏（Heinz）聞訊後公開呼籲大眾幫忙找到這名男子，公司要致贈一艘新船給他。

美國有線電視新聞網、哥倫比亞廣播公司等媒體報導，47歲多明尼加男子馮斯華（Elvis Francois）去年12月在加勒比海法國與荷蘭共管的屬地聖馬丁島（Saint Martin）由荷蘭管轄的海邊修理自己的船隻，遇上不良天候，連人帶船遭洋流捲向加勒比海，他對於行船知識並不熟悉因而無法返航，在海上漂流長達24天，船上只有番茄醬、大蒜粉與高湯塊，他用雨水沖泡食用。

所幸，有一架飛機發現馮斯華在船身刻下的求救字樣，今年1月哥倫比亞海軍派員於哥國西北部玻利瓦港鎮（Puerto Bolívar）附近海域將他救起。他的遭遇說不定能拍成一部電影。

馮斯華靠著番茄醬撐過24天海上漂流煎熬的消息曝光後，以生產番茄醬聞名的亨氏公司2月14日西洋情人節當天於IG發布圖文，請託廣大網友幫忙尋找馮斯華人在何方，公司想送他一艘全新而且先進的船隻。

亨氏表示，經與多明尼加政府、哥倫比亞海軍聯繫，均未找到馮斯華，尋人訊息發布迄今接獲大量冒名的騙子，亨氏決定拜託廣大網友幫忙尋人，「我們也尋求各方提供任何能聯絡到馮斯華的可靠線索，以便本公司向他奉上一艘配備完整導航科技的新船，讓他日後免吃同樣的苦頭」。

亨氏希望網友在社群平台發訊時加上關鍵字「#FindTheKetchupBoatGuy」（尋找番茄醬走船郎），以利尋人訊息在漫漫網海發揮效益。