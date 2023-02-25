為了均衡鏈結地區社會福利資源，金門縣長陳福海特別前往社會福利館瞭解目前運作現況，除肯定社福館提供包含新住民、托育資源、輔具資源等多面向的服務，也鼓勵期許該館在能既有的服務範疇基礎上更做到服務有感、感動服務。

位於金湖鎮蘭湖畔的社會福利館，隸屬縣社會處管轄，因其地理位置適中且館內空間運用得宜，目前該館提供不同服務類型的專業委託服務中心進駐，以發揮社福資源共伴共享的優勢。

社福館指出，現階段該館設有志願服務推廣中心、托育資源中心、新住民家庭服務中心、身心障礙者福利服務中心、婦女福利服務中心、輔具資源中心等單位進駐服務，是地區社福資源鏈結重要節點。

社會處長葉媚媚表示，為了更廣泛的落實縣府社福願景，社福館從幼兒的托育資源中心、婦女與新住民服務，乃至身心障礙者各項諮詢以及輔具評估、借用等需求，都盡可能周全設想規劃；未來將持續落實社福資源整合，發揮最大效益，服務貼心有感。

縣長陳福海在走訪過程中，除了聽取社福館人員的說明與簡介，也同時前往館內關心各個進駐單位的工作人員。陳福海表示，投身社福工作的伙伴都是這個領域的人間天使與菩薩，由衷感謝他們對於社福工作的投入與奉獻。

陳福海也提到，政府的力量有限，而民間的力量卻是無窮，鼓勵社會處持續連結各界民間力量，與政府資源協力共同提供鄉親更加完善的友善服務。