新竹街口攻城獅25日展開新竹物流「宅男打籃球」主題周首日，對戰由林書豪領軍的高雄17直播鋼鐵人。本場比賽共吸引8000人入場，也是攻城獅主場本季首次滿場！雙方上半場呈現精彩拉鋸戰，阿提諾、特壞、蕭順議分別扛起進攻箭頭，可惜攻城獅末節遭鋼鐵人打出26比4攻勢反超比分，終場攻城獅以82比95不敵鋼鐵人，吞下5連敗，明日攻城獅將於下午兩點半對戰福爾摩沙台新夢想家。

攻城獅今日於上半場結束時領先7分，本場比賽最多曾領先至11分，可惜末節進攻當機遭翻盤，林冠綸總教練賽後表示：「上半場我們球員將攻守策略執行得不錯，勝負的關鍵是下半場進攻機會變少，賽後教練團也特別提醒球員必須要強化領先時的控場能力。」

攻城獅目前吞下5連敗，經歷本季低潮，林冠綸總教練也特別提到：「目前我們還沒有脫離競爭季後賽的行列，至少我們今天看到全隊都展現十足的競爭力，會盡快調整狀態備戰明日對戰夢想家的賽事。」

攻城獅隊史人氣最高的「宅男打籃球」主題周今正式揭開序幕，球團於賽前舉辦第二屆宅男打籃球盃三對三籃球賽，吸引破30位獅紫軍捉對廝殺，且Muse Girls霖霖、君白、一七與小映也在四強賽擔任各隊球隊經理，為參賽者應援同樂。

另外，攻城獅球團聯手宅男打籃球本土漫畫推出一系列聯名商品，包含三款聯名主題球衣、應援短Tee、資料夾與磁鐵組。本周攻城獅推出的聯名球衣中，以高規球員版最為特別，球衣上隊徽、號碼採電繡包邊製成，聯盟與合作夥伴商標皆與球員出賽著用款相同。

今日攻城獅主場官方商品部與網路商城共銷售出破350件主題日球衣，也創造單日破百萬的商品營收，宅男打籃球主題球衣為限量款式，歡迎獅紫軍儘早搶購！