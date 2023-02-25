在高雄鳳山體育館進行的第20季SBL超級籃球聯賽第二階段，台灣銀行25日對上彰化柏力力，瑪哈尼（Max Mahoney）獲30分，外加高健益末節兩記關鍵三分外線，幫助台銀終場84比77收下3連勝，而稍晚另一場賽事，裕隆納智捷則憑藉團隊多點得分，以77比70擊敗台灣啤酒。台銀與裕隆雙雙取勝後，第二階段戰績皆為3勝2敗，因此明日兩隊正面交鋒後，此階段冠軍也將正式揭曉。

此戰台銀與昨日一樣，開賽以本土先發應戰，雖一度以7比13落後給柏力力，但經過暫停後他們重振旗鼓，多點得分迎頭趕上，首節打完15比16剩下1分落後。次節柏力力布依德（Julian Boyd）陷入犯規麻煩下場休息，台銀把握對手禁區門戶大開，替補出發的瑪哈尼多次強攻籃下，還在一次快攻中完成精彩暴扣，張家禾更在最後飆進壓哨中距離，半場打完台銀44比32雙位數領先。

易籃後柏力力先靠蔣浩偉連續兩記外線追上分差，再由上半場陷入犯規麻煩的布依德挺身而出，他單節拿到15分，幫助柏力力在第三節打出31比17比分，以63比61反超。關鍵末節雙方在進攻端你來我往，不過台銀憑藉高健益兩記關鍵三分彈維持小幅領先，且讀秒階段柏力力發邊線球違例，就在張家禾中距離命中奠定勝基後，台銀收下三連勝。

台銀本賽季關鍵時刻總是有外援之外的球員適時跳出，特別是因足底筋膜炎傷勢缺席第一階段的高健益，他這場在末節的兩顆外線尤為重要，也讓臺銀總教練陳國維提到本土球員的重要性。陳國維表示，這季各隊外援實力相當，基本上就是考驗本土戰力，特別是有些球員在自己隊上已待上3、4年，重要時刻非常需要他們，也希望他們保持這股信心。