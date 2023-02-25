228連假首日Big City遠東巨城購物中心響應捐血活動不遺餘力，主動聯繫各界整合資源發起大型捐血活動，25日上午9點巨城攜手國際扶輪3501地區、新竹市樂麗扶輪社等團體舉辦「Big分享愛」捐血活動，並首次出動6台巴士號召鄉親募集熱血，共募集到1467袋熱血，再創單日單點捐血量紀錄。

巨城指出，今日捐血活動首次出動6台巴士號召鄉親募集熱血，完成捐血即可獲得電影票、購物抵用券，現場還有甲狀腺、頸動脈、血糖免費健檢，以及嘉興國小及義興分校合唱團等多個樂團帶來原民歌曲演場和悠揚樂曲，成功吸引大批民眾排隊挽袖捐血。

2023開年首場大型捐血活動，巨城再次線上線下同步動員熱血民眾和巨城同仁、專櫃人員一起捲起袖子做公益，善用臉書粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，原訂上午9點開始的捐血活動，8點左右即出現排隊人潮，巨城再次發揮通路平台優勢及整合資源磁鐵效應，為社會注入溫暖力量善盡企業責任。