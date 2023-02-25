邱鋒澤今在北流舉辦演唱會。（羅永銘攝）

邱鋒澤今在北流舉辦演唱會。（羅永銘攝）

邱鋒澤今（25日）在北流舉辦「DEEP AWAKENING」演唱會，也是他出道9年首場大型個唱；日前宣布與交往10年女友呼呼分手的陳零九，今晚擔任嘉賓合唱〈水火相容〉力挺兄弟，陳零九情變後首度現身，雖神情憔悴且身形明顯消瘦，但演出狀態不受影響，合唱時還臨機應變扶了因舞台高低差而行走不便的邱鋒澤一把，全場4000名歌迷尖叫聲不斷。

2人於2021年以「九澤CP」組合首度站上北流舉辦演唱會，陳零九今以嘉賓身份力挺，邱鋒澤感動說：「說實在，我還是有點小緊張，看到你走出來有種安定感，而且你好MAN、好會扶人啊。」陳零九開玩笑稱自己有學過（扶人），大讚邱峰澤表現得很好，2人隨後透露「九澤CP」今年將推出新作品，期望攜手踏上更大的舞台。

邱鋒澤今以全黑勁裝造型揭幕，率12名舞者唱跳〈AWAKENING〉滂薄開場，瞬間炒熱氣氛。其實他事前為跳舞下了不少苦心，為了將完美表現獻給歌迷，演唱會籌備期間無時無刻都在練舞，只要一想到就會自主練習，自評這次對舞步的掌握度更高，也比以往更熟練。

今晚2個多小時演出，邱鋒澤以4套帥氣造型輪番登場，還以鋼琴自彈自唱苦練3周的〈我知道你存在〉；開場獻唱6首歌後，他興奮說：「我剛剛（出場造型）那套黑色的這麼帥，怎麼沒有打開燈Talkin，在後台換衣服一直說好可惜啊。」隨後喊話：「希望大家有把運動服準備好，(後面）會越來越精彩的。」

整場演出，台上台下氛圍如同邱鋒澤事前預告的「情緒波動很大」，歌迷不時嗨到站起來唱跳，邱鋒澤笑說要大家演唱會結束後回家量體重，經過一晚「運動」應該都掉了1公斤，與歌互動逗趣。