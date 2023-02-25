為維護民眾食用生鮮蔬果之衛生安全，金門縣衛生局2月份依抽驗計畫前往地區傳統市場進行抽驗，現場共計抽檢30件蔬果檢驗農藥殘留情形，結果有4件不符合農藥殘留容許量標準，不合格率為13.3％，已檢據將資料移請農政單位後續查辦。

衛生局指出，2月份抽驗之30件檢體包括：美生菜1件、大芥菜1件、菠菜5件、大頭菜1件、綠豆芽2件、青江菜3件、油菜3件、韭菜1件、鵝白菜2件、小芥菜1件、高麗菜2件、大白菜2件、胡蘿蔔2件、地瓜葉1件、白菜花1件、馬鈴薯1件、杏鮑菇1件。每件檢體均依現行規定檢驗殘留農藥411品項，檢驗結果有4件不符合農藥殘留容許量標準，不合格率為13.3％。

此次抽驗不符規定產品，違規蔬果為3件「菠菜」、1件「芥菜」檢出1項殘留農藥(陶斯松)，不符「農藥殘留容許量標準」規定。經衛生局積極追查來源，已檢據將資料移請農政單位後續查辦。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，食品安全首重源頭把關，於市面抽測產品屬於終端的管理，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。民眾如對以上抽驗或消費疑義，可電洽衛生局：330697＃306。檢驗結果可於金門縣衛生局網站http://www.kmhb.gov.tw/首頁＆gt;食藥資訊公開專區／檢驗結果／查詢相關訊息。