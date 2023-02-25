NFL退役球星強生（Chad Johnson）職業生涯進帳數千萬美元，但這位前辛辛那提猛虎隊知名戰將，卻因過著節儉生活而感到自豪，強生日前受邀上知名球評沙普（Shannon Sharpe）的節目《Club Shay Shay》時，坦承自己在職業生涯前2年為了省錢，當天比賽結束後直接就睡在了猛虎隊的球場。

生涯前2個賽季賺進200萬美元的強森說：「前2年我選擇住在球場裡，因為我不想花錢，當保羅布朗球場（Paul Brown）有我所需要的東西，像是淋浴設施、餐廳、電視、沙發及遊戲機，花錢對我來說完全沒有意義。」45歲的強森表示，他的節儉行為包含配戴假珠寶、外出用餐時避開五星級餐廳以及衣櫃中數量不多的衣服。

直到生涯第3個賽季，當時猛虎總教練路易斯（Marvin Lewis）說服了強森搬出去住，終於在球場附近買了一棟自己的房子，結束居住在球場裡的生活。強森11年的職業生涯中，替猛虎以及新英格蘭愛國者2支球隊效力，一共賺了4880萬美元，強森表示，他把自己生涯所獲近80%薪資留到了退休後享清福，成為球員投資的典範。

強森在2011年賽季宣布退休，生涯成績為766次接球成功、接球跑動距離11059碼及67次達陣，3次入選年度第一隊、1次年度第二隊，6度入選明星賽。2006年強森以1369碼接球跑動距離領先全NFL，該季也是他唯一年薪破千萬（1185萬美元）的賽季。