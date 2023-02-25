出道21年的男星彭于晏，過去在電影《翻滾吧！阿信》飾演一名體操選手，陽光俊朗的外表加上一身健美肌肉，讓他晉升為「動作男神」，一舉一動備受粉絲注意，沒想到彭于晏近日到瑞士滑雪，帥臉竟被太陽曬傷，膚質看上去非常乾燥，掀起外界關注。

在彭于晏IG限時動態曬出的2張自拍照中，可見身在屋內的他，臉頰曬得通紅，雙眼呈現「眼神死」的狀態，甚至還自嘲式在Hashtag標註「#burnt」(曬傷)、「#invisible goggle」(護目鏡)，此外，彭于晏還加碼曬出一段影片，換上藍色外套的他走到戶外，先是哭喪著臉，隨後帶粉絲環顧白雪皚皚下的山景，畫面非常賞心悅目。

彭于晏的雙頰被曬得紅通，讓人看得好心疼。(圖/彭于晏 IG)

即使曬傷看見美景也很值得。(圖/彭于晏 IG)

彭于晏的曬傷消息迅速登上大陸社群熱搜，僅1小時就造成千萬討論次數，網友們刷一排留言關心：「晴天的雪地還是很曬的，一定要做好防曬」、「心疼心疼，不過還是很帥」、「老公，還是要記得防曬喔」、「哪怕被曬傷還是這麼帥」、「曬傷很難受的，要好好休息啊。」

彭于晏去年上海封城的亂髮崩壞照，曾引起討論。(圖/彭于晏 IG)

此外，也有網友搞笑歪樓，PO出他去年的「亂髮崩壞照」。過去彭于晏赴上海拍戲，恰好遇到封城政策，他因此未細心打理形象，不只頭髮隨便亂翹，且穿搭隨意邋遢，當時還冒出「四川丈母娘集體嫌棄」的相關詞條，見此，彭于晏大開自己玩笑，曬出運動後滿頭是汗的頹廢照，配圖寫下：「小姪女也可以carry的髮型」，超級有趣。