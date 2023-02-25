法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他將於4月初訪問中國大陸，並呼籲北京「協助『我們』向俄羅斯施壓」，以結束烏克蘭戰爭，並呼籲中方不要向俄羅斯提供武器。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）25日報導，在中國大陸發布結束烏克蘭戰爭計劃並呼籲緊急和平談判的一天後，馬克宏表示，只有「停止俄羅斯的侵略行為，撤回軍隊並尊重烏克蘭及其人民的領土主權」，和平才有可能。

法國領導人表示，「中國參與和平努力是一件好事」，並要求北京「不要向俄羅斯提供任何武器。」

他還尋求北京的幫助，「對俄羅斯施加壓力，確保其永遠不使用化學或核武器，在談判前停止這種侵略行為。」中國大陸近日提出的12點文件呼籲對危機進行「政治解決」，這是在西方指責中方可能向俄羅斯提供武器之後所發布的，但北京已經否認了這一指控。

文件的發佈時間正好與俄羅斯入侵烏克蘭一週年的時間重合，該文件敦促所有各方「支持俄羅斯和烏克蘭朝著同一方向努力，盡快恢復直接對話。」

該文件還明確表明反對使用核武器，而且威脅要在衝突中部署核武器，這是在俄羅斯總統普丁威脅不排除使用核武器之後。