總統府祕書長林佳龍今出席由國史館舉辦的《228事件檔案彙編30——基隆市》新書發表會時表示，228事件到白色恐怖時期，可說是台灣國喪，在跟時間賽跑、很多人事物都越趨模糊之際，他會繼續支持公布228檔案，「轉型正義不是要清算，而是為了和解」。

國史館今邀請林佳龍、228事件紀念基金會董事長薛化元致開幕詞，並邀請中央研究院黃富三、林正慧，玄奘大學侯坤宏、靜宜大學蘇瑤崇等專家學者，以「鎮壓的真相——從基隆228談起」為題舉行座談。

林佳龍說，台灣民主化是漸進過程，大家都在和時間賽跑，因為很多人事物都會越來越模糊，戰後國民黨政權在台灣的威權鞏固，全面逮捕、不分族群階級的肅殺，民主建立在前人血跡上，必須一棒棒傳接民主接力賽。

林佳龍表示，釐清歷史是為了落實轉型正義，讓台灣可以記取228教訓，也期盼能盡快制定「人權教育法」，讓台灣成為人權大國，「轉型正義不是要清算，而是為了和解」。