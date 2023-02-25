北北基桃1200月票政策定案，卻引爆藍綠爭功問題。去年九合一選舉前曾開公聽會促成的國民黨立委洪孟楷今批評，部份執政黨人士說藍營在推動該政策上「割稻尾」，真是「乞丐趕廟公」、顛倒是非、「贏牌還要贏話」，令人遺憾。

洪孟楷也質疑，任何國家重大政策，絕對非一位民意代表或幾個人就能推動，也要有財源支持與時機搭配，但民進黨執政近7年到現在才推動北北基桃1200月票政策，且財源還是使用稅於民的剩餘，找到穩定財源比現在噴口水來的有力。

洪孟楷表示，將在新會期交通部長王國材到交通委員會業務報告時提出臨時提案，要求自明年起編列常態預算補貼大眾運輸月票，確保政策不會因為三年後特別預算用完而宣告終止，歡迎認同的民進黨立委共同簽署，這才是可長可久方案。

洪孟楷表示，自己從2020年進入立法院交通委員會開始，就一直倡議擴大1280月票政策，也多次質詢歷任交通部長爭取；桃園與基隆市長張善政、謝國樑去年的10月也參與自己舉辦的公聽會表態支持，這些都有紀錄可考。

洪孟楷說，行政院通過大眾運輸月票擴大使用，無論是原有的1280、或拍板的1200，重點在於納入機捷、台鐵、國道客運等大眾運具，擴大使用範圍，讓大眾運輸月票越加方便，讓民眾更有意願使用，才能真正達到降低碳排效果。