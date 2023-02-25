Gucci於24日晚間發布2023秋冬女裝系列，秀上星光熠熠如日本女演員橋本愛與三吉彩花、GUCCI香水代言人茱莉婭加納（Julia Garner）、達珂塔強生（Dakota Johnson）、陸星李宇春、肖戰等人現身觀秀，其中剛升任品牌大使的NewJeans Hanni更是本次大秀上大眾關注的焦點之一，連蕾哈娜男友A$AP Rocky都主動與她攀談、合照，甚至直言「我們應該要一起拍廣告！」

NewJeans Hanni上任Gucci品牌大使，首度出席品牌時裝周活動。（Gucci提供）

A$AP Rocky特別將品牌首字母「G」以編髮呈現。（Gucci 提供/合成圖）

在仁川機場的出發照中，Hanni以俏皮可愛的丸子頭搭配學院風的花呢夾克，在秀場上則穿上更顯氣勢的白色套裝、粗肩帶Horsebit 1995迷你手袋，一舉一動都是鎂光燈焦點，年僅18歲的她首度現身於國際時裝周的場合，卻毫不怯場，以流利的英語與現場媒體、嘉賓互動;而蕾哈娜男友A$AP Rocky則以寬版西裝外套搭配灰色長裙、寬褲亮相，並特意在編髮造型中加入品牌手字母「G」，相當用心。

「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）辣穿GG monograma馬甲現身秀場。（Gucci提供）

創造安娜》茱莉婭加納（Julia Garner）性感裸背辣挺Gucci。（Gucci提供）

另外甫登上品牌形象大片的「格雷女」達珂塔強生，則以GG monogram透視馬甲，待噴透膚黑絲、短褲亮相，性感又不過於色情，手上的綴有鉚釘裝飾的黑綠拼接賈姬包則是造型的視覺亮點;在熱播劇《創造安娜》的主角茱莉婭加納，不讓達珂塔強生專美於前，以細肩帶皮革連身裙亮相，相較於達珂塔強生在「前面」多加著墨，茱莉婭把驚喜放在後頭，轉身後的裸背與正面的呈現強烈反差，引得現場攝影狂拍。

Gucci2023秋冬女裝系列。（Gucci 提供/合成圖）

本季是在9月新任品牌創意總監交出成績單前的「過渡期」，不過品牌創意團隊對於本季大秀也毫不馬虎，秀場設計上以檸檬黃為基底，並由多個電梯門環繞，彷拂歐美經典都市傳說「The Backrooms」場景，如同都市傳說一般，從電梯中走出的模特來自不同年代，一系列的設計橫跨1990至2010年，帶領觀者回顧品牌的高光時刻，從性感透視裝、大墊肩西裝、隨模特走動波光粼粼的連身洋裝，元素豐富卻不混亂。