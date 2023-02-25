A$AP Rocky出席Gucci 2023秋冬女裝大秀。（Gucci提供）

NewJeans Hanni上任Gucci品牌大使，首度出席品牌時裝周活動。（Gucci提供）

肖戰人氣爆棚，Gucci秀場外引眾人圍觀、尖叫歡迎。（Gucci提供）

創造安娜》茱莉婭加納（Julia Garner）性感裸背辣挺Gucci。（Gucci提供）

Gucci一月宣布Sabato De Sarno接下品牌創意總監一職，而在他9月發表首秀、交出第一張成績單前，本次米蘭時裝周仍有品牌創意團隊合作完成本次2023秋冬系列秀場，雖無創意總監坐鎮，不過品牌好友、大使十分力挺，如「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）、《創造安娜》茱莉婭加納（Julia Garner）、嘻哈歌手A$AP Rocky與韓國新人女團NewJeans成員Hanni、陸星肖戰、李宇春等現身支持，其中年僅18歲的Hanni以品牌大使之姿首次參與品牌大秀，同時也是首次參與時裝週活動，越澳混血的她英文流利地與現場媒體、嘉賓互動，在對話過程中的豐富小表情，堪稱「表情包製造機」，而嘻哈歌手A$AP Rocky也主動與Hanni合照，完全不怯場的狀態讓粉絲們大讚「是擄獲我心臟的大使」、「太為我們Hanni驕傲了」

Gucci 2023秋冬系列運用許多華麗的亮片、水鑽點綴，其中這套造型隨著模特走動打造波光粼粼的效果，十分吸睛。（Gucci提供）

本季透視元素多，鮮豔的絲襪搭配典雅的蕾絲碰撞出有趣的時尚火花。（Gucci提供）

由西裝外套改良的平口上衣，是AM時期帶入的性別流動元素。（Gucci提供）

繼2023秋冬男裝系列，本季是在沒有創意總監主導下的「過渡期」，在迎來新總監前創意團隊帶領觀者回顧品牌高光時刻，時間橫跨1990至2010不同年代，秀場中模特乘著電梯，宛如透過時光機傳送到當代。整場秀53套造型當中元素相當豐富，寬肩西裝外套、低腰裙、色彩強烈的絲襪、透膚連身裙、點綴亮片、水鑽的華麗服飾、皮草大衣等;服裝廓形方面透過內外衣翻轉、高腰線、高衩、透視等手法，打破刻版印象中的服裝輪廓配置。

帶金屬光澤的襯衫、搭配紅色迷你裙、毛毛雪靴，撞色搭配黃色的包款，呈現復古奢華的氣息。（Gucci提供）

本季運用前前任總監Tom Ford時期的「性感、煽情」風格，也融入Alessandro Michele的性別流動元素，如傳統西裝布料改良成平口上衣，以及AM經常運用的動物、花朵等圖騰印花，當然還有各式鮮豔的色彩、果動感眼鏡等，兼具復古、科幻的文藝氣息。包款方面，經典的Jackie包推出雙色、異材質拼接新款;巨大馬銜扣包款則是本季亮點單品，不但可肩背、手提，放大的馬銜扣甚至剛好可以把手插進去，成為手拿包;另外鞋款則有改良自1960並飾以馬銜鍊的滑雪靴、方頭貓跟鞋、虎頭裝飾涼鞋、拳擊靴等值得關注。