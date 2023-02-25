第3屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽，今於高雄楠梓文中足球場展開3天激戰，60支參賽球隊、1200位小球員在溫暖的港都春陽下享受足球熱力，健身工廠母企業、柏文健康事業總經理林洵賢相當開心，希望透過營運楠梓足球場，以「足球生活化」來改變台灣足球。

「之前在高雄國家體育場辦，那個場地很好，這邊則比較貼近社區，雖然球場規模沒那麼大，但觀眾席相對離球場更近，家長看球賽的感覺完全不一樣。更貼近生活，足球在台灣的風氣才會愈來愈好。」林洵賢說。

第3屆健身工廠盃少年足球菁英賽在楠梓足球場熱鬧開踢。（李弘斌攝）

立委劉世芳催生的楠梓足球場在去年落成，柏文標下經營權後首次在此主辦比賽，兩面11人制場地畫為4面8人制球場，應付60支隊伍的賽事游刃有餘，1200人的主看台被小球員及家長坐滿，球場周邊還有文創市集與園遊會，在港都的春日暖陽下，打造出滿滿的足球熱力。

「楠梓足球場就像個公園，四周綠帶完整，周遭民眾平常會帶小朋友來運動、散步，看到足球訓練可能產生興趣，」林洵賢認為，球場不是只有比賽，而是讓大家平常看球賽、看球員訓練的好環境，也是要推動足球風氣、改變台灣足球的開始。

前中華男足國腳翁偉賓（中）、呂昆錡（右），目前都是西甲足球學校在台灣的本土教練團成員。（李弘斌攝）

除了硬體，柏文還與西甲足球學校合作，獨家引進青訓系統教學課程，目前本土教練團成員包括翁偉賓、陳毅維、呂昆錡、高俊鴻、梁凱柔等前國腳，並入股高雄陽信女足隊，希望把楠梓足球場的效益發揮到最大，成為足球扎根的基地。

「未來陽信女足的主訓練場跟比賽場地也會在這邊，希望木蘭聯賽在這比賽可以售票。」林洵賢強調，重點不是「門票錢」，而是要讓球員發現自己踢球愈來愈有價值，「這個觀念很重要，棒、籃球都已經商業化了，球員踢球的最大動力就是有人看球，我們要把球賽的豐富度、多元性提高。」