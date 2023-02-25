《追兇12夜》根據法國著名驚悚懸案「塞納焚殺案」改編。（海鵬提供）

有「法國奧斯卡」之稱的第48屆凱撒獎頒獎典禮台灣時間25日凌晨圓滿落幕，法國導演多米尼克摩爾（Dominik Moll）執導懸疑片《追兇12夜》獲6獎，成為最大贏家。男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）也驚喜現身擔任榮譽獎的引言人，將獎座交到曾合作《鬥陣俱樂部》、《火線追緝令》及《班傑明的奇幻旅程》的美國名導大衛芬奇（David Fincher）手上。

《追兇12夜》根據法國著名驚悚懸案「塞納焚殺案」改編，導演多米尼克摩爾發揮其向來拿手的驚悚片型，將懸案偵查過程佈局得高潮迭起，並揉合社會議題、作為新的案件切入點，不僅入選去年坎城影展首映單元，更入圍凱薩獎10項大獎，並勇奪最佳影片、導演、男配角、新演員、劇本及音效共6項大獎。去年在法國上映時，首週即狂吸10萬觀眾欣賞，最後創下1.5億台幣的票房佳績。該片將於4月14日在台上映。

影帝后部分，法國男星班諾馬吉梅（Benoit Magimel）以驚悚劇情片《天堂幻影》（Pacifiction）成功拿下最佳男主角獎；比利時女星薇吉妮愛菲亞（Virginie Efira）則以《巴黎記憶》（Paris Memories，暫譯）的「恐攻倖存者」角色封后，她也與小布一同為大衛芬奇頒獎。