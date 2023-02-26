南韓論壇近日瘋傳一名男偶像對女友施暴，甚至不滿對方提分手，將她拖到暗巷裡掐脖險些窒息，事件發酵後，網友循線找到該男偶像疑似是男團BLANK2Y成員「Youngbin」（李榮彬），對此，經紀公司今（25日）也出面認了，並宣布讓他退團。

爆料網友稱是受害者的朋友，因看不下去該男偶像還若無其事在演藝圈活動，才出面說出真相，透露女友人和男偶像交往約3個月，未料女方提出分手後，竟遭到對方暴打，還被拖到巷子裡，搶過她手機丟掉，並勒住她脖子導致她險些窒息昏過去，若不是周圍的人出手搭救，「我的朋友也許已經不在這世上了。」

BLANK2Y去年8月才出道。（圖／取自BLANK2Y推特）

而該名爆料網友也曝光女友人和男偶像交往時的親密合照與對話紀錄佐證，女方也在19日向警方繳交陳情書，將於26日接受調查。雖然文章沒指名該偶像是誰，但網友也根據線索找出男偶像身分，推測是曾參加選秀節目《I-LAND》，現為男團BLANK2Y成員「Youngbin」。

對此，他所屬經紀公司也出面證實，並將他踢出團體，表示從今天開始BLANK2Y所有活動他都不會參與。BLANK2Y去年5月才出道，未料團體還未大紅，團員卻因私生活登上新聞版面。

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