桃園璞園領航猿今25日主場對戰新北國王，雙方整場展現高強度防守，緊咬比分，中場領航猿僅以1分差落後，下半場戰況持續拉鋸，施晉堯於第四節連拿6分，無奈最後1分鐘，領航猿關鍵傳球失誤讓對手轉換快攻，進攻端無法把握追分機會，終場以73比77不敵新北國王。

今日領航猿得分最高是沃許本20分，另有12籃板，此外，桑尼、施晉堯、陳冠全、盧峻翔皆貢獻雙位數得分，談及本場比賽，總教練卡米諾斯肯定團隊開節的防守表現，但無奈最後時刻失誤，是失去比賽的關鍵，隊長施晉堯賽後表示：「關鍵時刻處理球應更加謹慎，才能穩住節奏收下勝利。」

本場繳出10分的陳冠全提及團隊狀況，他說：「相較其他場，今天一開始即進入比賽節奏，但在領先時刻應該要更能掌握時間節奏，是團隊需要再努力的地方」而近期領航猿接連面對小比分差落敗，總教練卡米諾斯認為，團隊應學習在心態上更成熟，情緒更穩定，才能拿下勝利。

向來在場上拿出百分百拚戰精神的黃泓瀚，於第二節飛身救球摔入場外觀眾席，賽後經治療後，目前狀況已無大礙，明日領航猿將持續於主場出戰。

「I ♡ Taoyuan」主題活動第2天，力邀桃園人在地支持領航猿，限量招待桃園市民免費進場，以及憑桃園市民卡至航站購物中心消費可享95折等市民福利，邀請橙客進場為領航猿加油。