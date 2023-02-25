南部地區久未下雨，如今水情吃緊，南部各大水庫蓄水量岌岌可危，透過最新數據可以看到，南部各大主要水庫都已經亮起警戒燈，單日水量下降也幾乎都在0.2%以上，恐面臨30年來最大枯旱。
透過台灣水庫即時水情網頁可以看到，北部與中部水庫目前仍無問題，蓄水量都保持在50%以上，其中幾座指標性的如翡翠、石門、寶二、德基與日月潭水庫仍在70%以上，基隆新山水庫雖剩10.4%，但原因出在要修繕管線，完工後適逢雨季來襲，預估5月就可恢復正常水位。
南部主要水庫如湖山、仁義潭、蘭潭、曾文、烏山頭與南化水庫，蓄水量都已出現明顯下降，其中曾文水庫僅剩23.6%，剩餘水庫也都在32%至49%，南化水庫雖仍有50.5%，但單日水量下降高達0.52%，烏山頭水庫更是出現單日下降1%的可怕數據。
針對南部水情，台南、嘉義將於3月起開始實施減壓供水，高雄則是進入水情提醒警告，行政院副院長鄭文燦也宣布同日將成立旱災應變中心，只希望能夠撐到7月颱風季。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。