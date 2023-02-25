大陸觀察者網25日報導，繼中國航空工業將向阿拉伯聯合大公國出口L15「獵鷹」教練機後，中國北方工業公司也在阿布達比國際防務展收穫一份大訂單，向阿方提供AR3多管火箭炮系統，總價值9.02億迪拉姆（17億人民幣），包含火箭炮、配套彈藥和及相關服務。

為期5天的第16屆阿布達比國際防務展第7屆暨海事防務展24日閉幕，阿聯國防部所屬負責採購的塔瓦尊經濟委員會（Tawazun Council）在展會期間，共與阿聯國內外企業簽訂價值233.4億迪拉姆（約合442億人民幣）的交易合約，涵蓋阿聯武裝部隊及阿布達比警方採購的武器、彈藥及其它相關系統等。

阿聯媒體《國民報》（The International）網站當地時間23日報導，阿聯在展會第4天簽署了27億迪拉姆（51.13億人民幣）的採購合約，當天金額最大的是以12.6億迪拉姆從歐洲飛彈集團（MBDA）採購「米卡」飛彈，而當天第二大單則是中國北方工業公司通過阿聯國際金色集團（International Golden Group IGG）向阿方提供AR3多管火箭炮系統，總價值9.02億迪拉姆（17億人民幣），包含火箭炮、配套彈藥和及在本國的相關服務。

AR3是中國兵器工業集團公司研製的一款模組化、多口徑外貿遠端火箭炮，在2014年第十屆珠海航展上首次亮相參展，該炮配套有多種射程和戰鬥部的300毫米和370毫米火箭彈、750毫米口徑的「火龍480」大型火箭彈，此外還可發射「天龍-7B」岸艦飛彈。

這已經不是阿聯首次採購中國外貿火箭炮，2020年的閱兵式上，阿聯展示過SR5型122／220毫米模組化火箭炮。中國外貿火箭炮產品已在在海灣地區多個國家取得出口成績，其中巴林也採購了SR5型火箭炮，而航太科工集團的BP-12A／SY400共架火箭武器系統也在卡達2017年閱兵上亮相。

另外根據《國民報》在防務展閉幕日24日當天報導，展會第5天（最後一天），阿聯還向中國電子科技集團國際貿易公司授予一份電信系統採購和安裝合約，價值1.98億迪拉姆（3.74億人民幣），與歐洲飛彈集團MBDA的一份數據鏈設備採購合約並列阿聯軍方當天授予國外企業合約金額的榜首。