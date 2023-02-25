88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍（左三）被警方帶回台南偵訊。（張毓翎攝）

警方將槍手孔祥志（右二）上手銬、腳鐐，帶回台南偵訊。（張毓翎攝）

台南88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志逃亡至大陸，25日由警方押解返台，據傳有前民代接應資助？對此，台南市警察局長廖宗山表示，目前沒有掌握這樣的線索，但強調「不排除會再抓更多人」，除了持續追查槍枝下落，也會清查相關涉案人。

洪政軍、孔祥志今晚6點40分押抵台南市警局，現身時2人戴著帽子、墨鏡，被上手銬、腳鐐，面對媒體詢問誰指使的？有哪位民代資助？2人皆不發一語。隨後警方將洪、孔2嫌帶回刑警大隊進行人別訊問後，預計明天進行偵訊，釐清案情。

刑事局長李西河受訪時說，去年12月底即掌握洪、孔2嫌逃亡到大陸的情資，並將相關事證、情資函請大陸查緝，直到2月23日接獲對岸公安告知今年1月中旬已在福建泉州逮獲2嫌，請台灣警方派員前往將2人帶回歸案。

廖宗山表示，感謝專案小組不眠不休辦案，將匯整出來的情資提供給刑事局兩岸科，再由兩岸科交給大陸公安，順利將洪、孔2嫌逮捕到案並引渡回台。被問到是否還有幕後藏鏡人？他僅透露，不排除會再抓更多人，專案小組會再深入追查。