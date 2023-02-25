張信哲25日3度登上小巨蛋開唱，打造帥氣造型。（粘耿豪攝）

張信哲今晚熱情邀萬名粉絲大合唱。（粘耿豪攝）

金曲歌王張信哲25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」。第3度攻蛋的他，一開場身穿咖啡色亮片套裝從升降舞台登場，以高亢嘹亮嗓音飆唱金曲〈愛如潮水〉揭開序幕，引起歌迷熱烈尖叫，他興奮打招呼：「你們好嗎？都會唱吧，一起來好嗎？」現場粉絲萬人齊唱像是大型KTV。

他在台上一連獻唱〈我們愛這個錯〉、〈寬容〉等經典歌曲，唱到〈上海姑娘〉前，他直言，開場時看到觀眾很正經，心情滿擔心又緊張，「我知道今天外面很冷，大家暖身好了嗎？一開始現場怎麼那麼安靜」，粉絲馬上送熱情掌聲，他開心：「Ok的，我很滿意，但這首歌可以聽到你們聲音，當我唱到『台北姑娘』可以給我回應。」

他時隔3年多再度唱進小巨蛋，昨唱完〈就懂了〉，突然收到熱情粉絲從台下獻上美麗花束、親手繪製的卡片等，他開心感謝粉絲多年來支持，並提到，近年因為疫情影響，他的世界巡迴演唱會一度暫緩，不過現在疫情逐漸趨緩，全世界都快恢復正常生活，「大家都有戴著口罩，很乖，該唱唱、該跳跳，口罩也不會影響我們的大合唱。」

寵粉的張信哲特別為台灣歌迷換上全新曲目，還增加多首耳熟能詳的經典歌，服裝也為了台灣場全新定製，包含穿著Rick Owens白色鑲鑽西裝及2套Alexander McQueen高級訂製服等，全場連換6套華麗服裝，他在更換第2套服裝時，自虧要玩一個老梗「脫衣服」，粉絲熱情回應，他打趣說：「為什麼每次（脫衣）都有效果，不管先脫再說。」

當全場隨後燈暗，他突然換上一套全白帥氣西裝，「不管疫情，音樂給我很大的幫助，這三年來也有很有趣的音樂合作，希望大家也同樣會喜歡，送上新歌〈無別〉。」張信哲小巨蛋票房9成5、粗估吸金2800萬元，星友伍思凱、江美琪、周蕙等人到場欣賞。