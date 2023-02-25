73歲金馬資深剪接師廖慶松今（25日）出席國家影視聽中心舉辦的《悲情城市》、《好男好女》重映活動，憶起當年與影帝梁朝偉合作，他說，曾與侯孝賢導演到梁朝偉的香港家中吃飯，「他講話很小聲，我都聽不到，還要爬到桌子上去聽，靠近之後發現他眼睛好深邃、會說話」，便向侯導笑喊「他眼睛就像山洞一樣，是會走進去的」。

廖慶松從《海上花》開始擔任侯孝賢的監製、剪接指導，談到2人超過20年的合作，他表示：「侯導有2個工作最好不要做，一個是管他錢當監製，另一個是管他的藝術創作就是剪接，他有藝術家的氣質在，侯導是我認為工作過導演裡面非常有天分的，不是天才，但絕對充滿天分，你跟他合作就要很小心，保護他的創作，怎麼去傳達他的工作。」

廖慶松也分享《悲情城市》原本有100多場，但侯導刪了非常多，「我跟他說，你都不拍，我們都沒辦法剪，為什麼？因為他覺得很囉唆。」後來他們決定以著重情境、狀態的形式呈現，「才有空間可以去處理情感，如果是一二三的順序去拍，反而不夠好看」。至於新片《舒蘭河上》目前的進度，他透露，「等侯導的身體狀況再好一點就會開拍，張震與舒淇都準備好了」。

《好男好女》則當年找來偶像歌手出身的伊能靜主演，廖慶松說侯孝賢與伊能靜認識已久，一直認為對方是個相當優秀的演員，「舒淇是這樣，伊能靜也是這樣，侯導看得到這些美女的另一面，表演都很好」。

身為大師級人物的廖慶松，也將經驗傳授給年輕導演，他笑說在侯孝賢、楊德昌他們的時代，「一堆人到處競爭少的資源，我們是很苦的，年輕世代被保護長大，沒有負擔，不像我們處處都要競爭。」認為他們有使命感，「年輕導演應該也要有使命感，面對台灣現在這個狀態，一樣可以透過家庭、透過情感去傳達台灣狀態。」當行有餘力時，可以看看身邊的環境。