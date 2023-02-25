本季尚未在主場嚐過敗戰的新北中信特攻25日主場迎戰近期3連敗的高雄全家海神，此役雙方呈現膠著戰，首節落後雙位數的中信特攻，在洋將金恩（Ｎick King）第二節獨拿18分帶領下，幫助球隊在半場結束前要回領先，雖然海神一度於第三節要回領先，不過仍靠著團隊多次成功防守鎖定戰局，終場新北中信特攻以93比86拿下勝利，持續保持本季主場不敗紀錄。

海神開局就展現終止連敗的企圖心，靠著胡瓏貿與洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）接連強打禁區，拉出一波10比2的攻勢，替補上來的余純安，單節飆進2顆三分球，將比分拉開至雙位數。次節中信特攻洋將金恩（Ｎick King）與卡斯（Kaspars Bērziņš）挺身而出，尤其在金恩單節獨拿18分，帶領特攻打出一波33比15的攻勢要回領先優勢，以52比44進入下半場。

兩隊易籃後展現禁區肉搏戰，雙方頻頻創造在罰球線上取分的機會，余純安持續保持三分球火燙手感，帶領海神一度要回領先，中信特攻再以林韋翰旱地拔蔥跳投三分球要回領先，將比賽以71比73帶進決勝節。

第四節隨著身體接觸頻繁，連帶著雙方得分皆以罰球取分。在比賽白熱化階段，中信特攻藉由海神接連2次失誤快攻得分，也澆熄了海神反撲氣焰，終場新北中信特攻以93比86拿下勝利，以近況4連勝坐穩聯盟龍頭。

談到今天首次登入的洋將卡斯，特攻總教練李逸驊賽後說，「今天是他第一次跟著球隊實戰，除了團隊的高度提升外，外線能力也牽動了海神隊的防守佈陣。」面對今天拿下全場最高33分的金恩，總教練李逸驊表示，「今天金恩主宰了整個球賽，不管是對手的貼身防守，或是快攻灌籃，都是幫助球隊拿下勝利的重要功臣。」

中信特攻洋將金恩，面對首次在主場出賽就有好表現，賽後興奮地表示，「勝利還是歸功於隊友的無私，未來團隊若能在籃板與防守的細節再更精進，我想我們會是奪冠熱門的球隊。」本場比賽中信特攻拿下勝利後，下一場將於明天再次於主場出戰「魔獸」霍華德領軍的桃園永豐雲豹。