教育部近日公布110年度教學實踐研究計畫－績優計畫名單，自將近1600件通過的計畫中，僅有138件獲評選為績優計畫，全國獲獎率約8％，明志科技大學提送20件，11件通過初選，最後共有4件計畫獲選，包括經營管理系孫儷芳老師、工業工程與管理系游淑萍老師、工業設計系賴宛吟老師及管理暨設計學院虞邦祥老師，整體表現突出，高居全國私立大學第一名，成果豐碩。

教學實踐研究計畫，是第一個直接補助個別教師進行課堂教學研究的計畫，提供大專校院教師足夠的資源以發展教學研究方法、學習評量工具，支持教學現場探究如何提升大學生們的學習成效。為了讓典範教學成果能夠更有效地擴散到每一個課堂裡，教育部透過嚴謹的遴選機制，從上千個教案選出執行成效佳、具參考價值的「績優計畫」。

明志科大表示，獲獎中的孫儷芳老師以「差異化教學：運用混成學習設計於整合行銷傳播課程之學習成效探討」、游淑萍老師的「運用多元教學策略於人力資源管理課程之教學實踐」、賴宛吟老師的「產品設計課程的創新與實踐(二)：專案導向學習活動應用於實作型跨領域課程設計」及虞邦祥老師「以課程設計提升學生後設認知-互動式個案教學提升學生問題解決能力研究(四)：以管理個案分析課程為例」提案。雖各學系的教學目標不同、各個老師的教學方法面向多元，但共同點在於以學生的學習需求為出發點，透過學生反饋與檢討反思，依照學生性質進行教學創新與課程的調整與設計，因此能夠在課堂上重新燃起學生的學習興趣，有效地強化學生的學習成效與成果。

明志科大教學資源中心說，為了鼓勵學校教師投入教學創新、教學實踐研究，第二期高教深耕計畫亦規劃讓各系教師提出教學實踐先導計畫，希望讓老師們在先導計畫中先試行新的點子，有了初步的教學心得、學習資料後，提出完整的教學實踐研究計畫。另外也規劃各類型的創新教學計畫補助案，希望創新教學、創意思考的點子能夠遍地開花，遍布在每一個明志的教室中。每一項教學創意的試行，都是一場微型的教學實驗，透過創新、創意教學，明志的老師們希望以多元的教學模式，緊緊抓住學生的注意力。