「護國神山」台積電近年來由於搶占市場大餅、加上地緣政治影響，積極在國內外拓廠，最近幾天有消息指出，為了配合新廠房消防安檢申請，積極砸大錢挖角消防員，其中主任消防員甚至開出360萬的年薪。媒體人李正皓24日透露，在晶圓廠進行消防搶救非常危險，由於裡面有大量的腐蝕性液體跟高活性氣體，很容易發生意外。

李正皓指出，半導體產業中使用大量的化學液體，像是清洗電路板的氫氟酸，腐蝕性就極強，人們在沒保護的情況下，連身體組織都會被融化，因為又被稱為「化骨水」。另半導體廠中還有許多高精密儀器、高價的晶片，沒辦法直接用水沖，也需要特別的方式搶救。

他提到，過去聯瑞電子廠發生過大火，那時消防隊當作家戶救災處理，不料廠內有大量的有毒氣體跟高活性氣體，引起爆炸，多名消防員更因此而受傷。在這場大火之後，聯電就成立自己的消防隊，配備了化學消防車，裡面裝載水、泡沫、乾粉，以因應不同情況滅火。同時還採購了一顆4萬美金的熱顯像頭盔、跟水霧槍、無線電等設備。

李正皓稱，聯電光是買上述設備就花了幾億元，每年還要支出3000到5000萬去維護，之所以要在消防方面砸大錢，那是因為當時保險就賠了110億；而且適逢半導體起飛，結果因火災導致很多訂單都沒拿到。至於這次台積電為什麼需要大量的消防員，他也解釋，因為未來3年會增設17個廠，其中至少有14個在台灣。