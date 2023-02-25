外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄日前拜訪位於美國維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員會談，並向媒體開心揮手，滿臉燦笑。前民進黨立委沈富雄直言，台灣的前途，絕對不能完全賭在吳釗燮這種人的身上。

針對吳釗燮、顧立雄拜訪「美國在台協會」總部，沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中表示，他看到那張相片，顧立雄還好，因為好不容易去走一趟，可以到這個層次，雖然老美派出來的層級都是副的、次的，還不錯，雖然並沒有完全對等。

沈富雄認為，顧立雄那個笑臉，馬馬虎虎。但是吳釗燮那一副笑臉，我們媒體稱「燦笑」，那個「燦」字用得真好，也就是說，我們有救了，美國要挺我們了，我們以後都不用擔心了。沈富雄點出，吳釗燮是美國回來的鷹派，但是台灣的前途絕對不能完全賭在吳釗燮這種人身上，因為這個絕對不是台灣的主流意見。