大陸央視新聞用戶端25日報導，中國載人航太工程辦公室指出，國際太空人選拔工作即將開始。已有多個國家提出選派太空人參與中國太空站飛行任務的需求。

一直以來，中國載人航太按照「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，與世界上所有致力於和平利用外空的國家和地區一道，開展國際合作與交流。在此次「逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展」上，展示了大量近年來圍繞中國載人航太的國際合作成果。

目前，與聯合國外空司、歐洲太空局共同遴選的多個太空科學應用專案正在按計畫實施，相關載荷將於2023年開始陸續上行中國太空站開展實驗。此外，據中國載人航太工程辦公室指出，已有多個國家提出選派太空人參與中國太空站飛行任務的需求。

中國載人航太工程副總設計師陳善廣表示，大陸即將開始準備選拔國際的太空人，到中國太空站上去，一起來聯合開展科學實驗等等。來到中國的太空站，用中國的太空船上太空，要熟悉中國的飛行器，這方面的工作可能只能等到了大陸國內以後，專門由教員為他們輔導。也希望國外太空人到中國的太空站，也更多瞭解中國文化。當然也期望，國家之間太空人之間的文化的交流，互相促進，也會更有價值。