本月9日預賽對國體只打9分鐘就撞傷，造成矯正牙套刺穿上唇，預賽最後3場免戰且養傷兩周的世新大一新人王大熱門陳將双、25日重披戰袍，與張俊生再搭「双生配」，即有戲劇性演出及結局。

先發35分鐘的陳將双，兩分球13投中6、三11投中2、6罰中3，攻下21分、開季11度破20，但總命中率僅3成33，其實手感一般，且世新3度落後8分，但決勝的末節他挺身而出，攻下全隊單節總得分14分的10分，含2記三分彈及終場前22.2秒運球突破，近乎360度大轉身的後仰跳投，如同去年台北小巨蛋高中聯賽冠軍賽他壓哨絕殺對手、率光復首度封王的再版，世新得以53比49後來居上，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，開出紅盤摘首勝。

陳將双說：「我是一周前歸隊參加練球，且今天首度沒戴矯正牙套上場，有點怕怕，擔心再撞到，兩個禮拜沒打比賽，手感還沒找到，很多球都沒進，但決勝期仍要勇於承擔，而大量要求、持球，積極進攻，因我雖是大一菜鳥，世新全隊也很年輕，還是想扛責，率隊贏球。」

他說：「今天這一球跟去年小巨蛋冠軍賽的絕殺，某種程度不一樣，但結果都是『勝利女神』罩我，兩次助我投進關鍵球。」

這也是108學年世新重返一級後，跨4季對文化5連勝，含本季預、複賽都贏，且跟預賽首遇91比62大比分擊敗文化29分不同，今天只讓文化拿到本季最低的49分，世新本身也僅得53分，一樣本季最低，但足夠贏球。世新教練何正峰說：「贏在下半場防守變陣，鼓勵大家要拚連3季進小巨蛋。」

何正峰說，陳將双才歸隊，要再給他一些時間，「双生配」雖重搭，但張俊生一直想做球，自己進攻企圖心稍不夠，全隊得分才偏低。何正峰比喻：「世新原有兩把刀，陳將双掛彩後雖回來，但現約只有『一把半』，再給他們配一下，兩把刀就會愈利。」