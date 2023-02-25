土耳其強震發生至今數萬寶貴生命逝去，更重創土耳其、敘利亞兩國！立法委員傅崐萁今天捐出三個月薪水60萬元，全數交由慈濟慈善基金會，啟動國際人道援助，共同協助災區渡過難關重建家園。

曾任花蓮縣長的傅崐萁今天在臉書發文指出，日前承諾捐出三個月薪水協助土耳其賑災，今早將款項共60萬元新台幣，全數交由慈濟慈善基金會投入「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」行動。

傅崐萁捐贈60萬元新台幣交由慈濟慈善基金會投入「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」行動。(戴志揚翻攝)

傅崐萁表示，土耳其東南部及敘利亞邊境，在2月6日凌晨發生規模7.8強震，傷亡數持續上升，因天氣嚴寒使得搜救非常困難，新聞搜救畫面讓他非常悲痛不捨。

慈濟基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴，啟動國際人道援助。(戴志揚翻攝)

慈濟基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴，啟動國際人道援助。(戴志揚翻攝)

他回憶起2018年2月6日，同樣的寒冬、同樣的深夜，花蓮發生7級地震，造成上百受災戶流離失所，此刻面對土耳其及敘利亞災民的創傷，更能感同身受。

基此，傅崐萁兌現捐薪行動，並由慈濟基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴，啟動國際人道援助。上天有好生之德，將持續為土耳其及敘利亞祈福，期盼協助災區渡過難關重建家園。