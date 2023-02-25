女演員王晴有著美艷長相和超兇狠身材，過去因接拍多部本土劇，人氣急速飆升，被觀眾冠上「本土劇林志玲」的美名，近日客串《一家團圓》成為「最美女鬼」，不過她卻忙到脊椎出問題，日前還PO出穿護具的照片，令粉絲擔憂健康問題，直到今(25日)王晴最新IG限動曝光，外界才得知她的近況。

忙於演藝工作的王晴18日在IG貼出全身照，可見她在治療脊椎側彎的診所，腰部整個被護具固定住，並難過寫道：「沒想到最近操勞脊椎惡化這麼快，前天左手都麻痺了」，此外，王晴透露，趁著當天有拍戲空檔，加上醫師剛好有空才順利就醫，對此，她附上雙手合十的表情符號，表達內心的感激之意。

王晴為了治療脊椎側彎，花費不少心力。(圖/王晴 IG)

然而當晚她卻沒休息，凌晨6點半就趕到公司，導致20日凌晨累到發了一則限動訴苦：「已經over my dead body(跨過我的屍體)了，無法回家捏」，再隔了5天，今(25日)王晴發出一篇黑白文，大嘆穿護具的不方便：「煩死了！穿著背架晚上都卡著睡不好，一個晚上醒來好幾次」，足見脊椎發炎已很大程度地影響她的生活作息，令人看得十分心疼。